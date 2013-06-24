У межах робочого візиту у громади Одещини міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова ознайомилася із прикладом ветеранського підприємництва — господарством Миколи Троїцького в селі Володимирівка. Ветеран розвиває власну справу з вирощування кавунів і зелені в теплицях.

Микола Троїцький став на захист України 2022 року, добровільно вступивши до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях на херсонському напрямку, поблизу Кринок зазнав двох поранень. Після демобілізації 2024 року розпочав повернення до цивільного життя, обравши шлях підприємництва.

Наприкінці минулого року Микола отримав грант обсягом пів мільйона гривень на реалізацію власної бізнес­ідеї. Проєкт передбачає створення господарства із цілорічним циклом вирощування продукції — кавунів у теплий період року та зелені — в осінньо­зимовий.

Захисник України показав міністрові своє господарство, розповів про вже виконані роботи та поділився планами на майбутнє. За кошти гранта було придбано необхідну техніку та матеріали, зокрема мінітрактор, ґрунтофрезу, насіння, мульчувальну плівку, систему крапельного зрошення та добрива, облаштовано сучасні теплиці, що дають змогу забезпечити безперервний виробничий цикл.

З березня до серпня в господарстві вирощують кавуни сорту «талісман», а з вересня до лютого — різноманітну зелень: шпинат, руколу, мангольд, петрушку, салат, щавель та холодостійкі азійські культури.

Окрему увагу Микола Троїцький приділяє соціальній складовій бізнесу. Планує у квітні працевлаштувати двох побратимів, що сприятиме їхній адаптації до цивільного життя. Цей приклад ветеранського бізнесу демонструє, як власна ініціатива за сприяння держави та місцевої влади може не лише забезпечувати економічну самостійність, а й стати важливою складовою в адаптації до цивільного життя, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.