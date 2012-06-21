Виготовили і встановили вежі за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста. Два роки тому водонапірну вежу, яка забезпечувала місцевих людей, було пошкоджено внаслідок обстрілу. Відтоді водопостачання вели за аварійною схемою: люди отримували воду тільки вдень. Потім було ухвалене рішення про демонтаж старої вежі, щоб збудувати на її місці дві нові. І за рік це було зроблено.
Нові вежі мають загальну місткість 320 кубічних метрів, завдяки чому жителям мікрорайону Черемушки Попасної вода надходитиме цілодобово.
«Ми дуже раді передати жителям міста ці дві башти, які замінять стару пошкоджену споруду. Головне, що відтепер містяни матимуть безперебійне джерело водопостачання. Дякую за співпрацю обласній державній адміністрації, місцевій владі, колективу водоканалу», — сказав присутній на відкритті голова місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алан Ешліманн.
Подяку міжнародним партнерам за допомогу, надану нашому населенню, яке зазнало негативного впливу внаслідок бойових дій, висловили міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш і заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко. Обидва посадовці відзначили постійну співпрацю з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, за рахунок коштів якого збудовано цей й інші об’єкти інфраструктури області. Відчутну допомогу отримали і жителі Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського тощо.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»