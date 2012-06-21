Україна потрапила до рейтингу наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року. Вона посіла 39 місце з 80. Ми випередили Фінляндію, Грецію, Оман, Казахстан, Польщу, Азербайджан, Індонезію, Філіппіни, Аргентину, Португалію, Сербію, Чехію, Румунію, Угорщину, Болгарію, Хорватію, Ірландію, Литву, Словенію, Латвію. Лідером ТОП-80 стали США, повідомляє Укрінформ. На другому місці — РФ, на третьому — Китай. До першої десятки потрапили Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея. У рейтингу, опублікованому в американському журналі U.S. News & World Report, враховували такі чинники: економіку, військову міць, політичний вплив, лідерство у світі та членство й участь у міжнародних альянсах.
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