Популярний месенджер Viber оновив свій інтерфейс і став інтуїтивно зрозумілішим. Також розробники подбали про безпеку користувачів у новій 10 версії.
Наприклад, тепер усі особисті та групові контакти, спільноти і чат-боти доступні в основному списку діалогів – вони завжди під рукою. Те ж стосується екрану викликів – всі останні дзвінки і списки контактів знаходяться в одній вкладці.
Нововведення торкнулися не тільки зовнішнього вигляду, але і функціоналу: тепер можна одночасно спілкуватися з п'ятьма користувачами. Правда, поки тільки по аудіозвінку, але незабаром це стане можливим і по відео.
Гендиректор компанії Джамел Агау зазначив, що захист персональних даних є пріоритетом Viber, тому всі повідомлення отримають нове наскрізне шифрування, повідомляється на сайті месенджера.
Ще одна нова функція: тепер в месенджері можна спілкуватися без обміну телефонними номерами. Це означає, що незнайома людина або шахрай не зможуть отримати дані про ваш номер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»