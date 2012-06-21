Червоний надгігант із сузір'я Оріона може вибухнути у будь-який момент: цієї зими вчені зафіксували у нього найсильніше за всю історію спостережень падіння яскравості. І якщо це трапиться, про це стане відомо приблизно за тиждень. Останній раз людство спостерігало перетворення зірки в наднову майже 350 років тому, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

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Бетельгейзе – легко впізнаваний об'єкт, який візуально формує сузір'я Оріона. Знайти його на небі не складе труднощів. Це найяскравіша зірка в цьому «зоряному образі» мисливця з давньогрецької міфології.

Мінімальна яскравість Бетельгейзе більша за яскравість Сонця у 80 тисяч разів, а максимальна – в 105 тисяч разів, хоча маса становить приблизно лише 17 сонячних мас. Це одна з найбільш відомих зірок. Для розуміння: якщо Бетельгейзе помістити замість нашого Сонця, її хромосфера досягла б до орбіти Юпітера. Відстань від нас до червоного надгіганта становить від 613 до 880 світлових років (досить далеко від Сонячної системи). Це типова стара масивна зірка, яка в кінці свого життя завжди вибухає як наднова. На пам'яті людства таких подій було кілька, деякі залишили слід у літописах. Останній раз подібне трапилося в середині XVII століття.

Вибух зірки став топовою новиною за останні дні, оскільки астрономи спостерігають незвичайний за глибиною мінімум яскравості. Цієї зими потік яскравості був слабшим, ніж будь-коли за всю тривалу історію спостережень. Такого мінімуму раніше не було. Зараз добре видно, що сузір'я Оріона дуже сильно змінилося. Раніше в сузір’ї можна було побачити дві явно виражені головні зірки – зараз залишилася лише одна.

Після вибуху на небі спалахне найяскравіша з усіх зірок. Тривати це «зоряне шоу» приблизно місяць. На рівні блиску Місяця вибух Бетельгейзе, звичайно, не протримається, але неозброєним оком його видно буде добре, кажуть астрономи. Однак після вибуху цей яскравий об'єкт «згасне настільки сильно, що ми його вже не здатні будемо бачити».

Астрономи кажуть, що «сьогодні на озброєнні у людства вже є прилади, які зможуть зафіксувати початок цього вибуху приблизно за тиждень до його максимального спалаху».

На самопочутті землян вибух Бетельгейзе ніяк не позначиться. Вибух можна порівняняти з потужними спалахами на Сонці, які відбуваються раз у 2-3 роки, коли ніякого зв'язку зі здоров'ям населення Землі не спостерігається.

Швидше вибух Бетельгейзе торкнеться тих, хто літає над атмосферою Землі. Це як потужний спалах на Сонці. Ця космічна подія може вивести з ладу тонку електроніку. І особливо буде неприємно тим, хто працює на МКС: їх чекає сильна доза радіації.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені розповіли про секрети Полярної зірки. Насправді Полярна зірка – це система з трьох світил: головна, Полярна А, зірка-надгігант, навколо якої обертаються дві зірки менших розмірів – Полярна B і Полярна Ab (або P).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»