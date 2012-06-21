Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
“Урядовий кур'єр”
Комунальному підприємству «Декоративні культури» міста Полтави додатково виділять 200 тисяч гривень на утримання «вічних вогнів» біля меморіалу Солдатської слави й авіамістечка. Досі на прибирання пам'ятників їм із міської скарбниці виділяли 3,8 мільйона гривень, а тепер фінансування збільшать до 4 мільйонів гривень. Це пов'язано із тим, що частина трубопроводів, сопло й засувка «вічних вогнів» раніше не були ні на чиєму балансі, й у випадку аварій газівники перекривали подачу блакитного палива на меморіал і у сквер імені Котляревського на вулиці Європейській. Унаслідок чого «вічні вогні» іноді гасли.
Щоб не допускати цього у майбутньому, депутати вирішили передати вогні на баланс комунального підприємства, яке взяло їх під свою опіку. Тож можна сподіватися, що віднині «вічні вогні» у Полтаві справді палахкотітимуть постійно.