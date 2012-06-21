Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо того, аби розвести в часі скупчення людей у транспорті.
Як і раніше, транспорт курсуватиме в форматі спецперевезень: тобто, пільг для пасажирів не буде, їхати можна лише на місцях для сидіння й неодмінно в масці. Міський голова Володимир Хомко вкотре наголошує: транспорт запустили насамперед для перевезень на роботу і з роботи працівників важливих для життєдіяльності міста підприємств, а не для катання всіх охочих.
На жаль, далеко не всі містяни його чують.
«Після послаблення карантину йде постійне зростання кількості хворих. У нас раніше було 280, згодом спустилися до 210. Тепер знову 260. Ситуація критична, як достукатися до людей, — не знаю. Отримав інформацію, що Тернопіль посилив карантин. Припускаю: якщо ситуація не зміниться, то в Україні ми можемо повернутися до більш жорсткого карантину. Або ми будемо дотримуватися правил і подолаємо цю хворобу, або ні. Бажаю всім здоров’я», — каже міський голова.
Не лише Рівне, а й область загалом входять до трійки антилідерів в Україні за кількістю захворювань на коронавірус.