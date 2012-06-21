Вчені з Каліфорнійського університету Скріппса пропонують новий спосіб боротьби з алкоголізмом, шляхом впливу на певну групу нейронів в мозку.
Алкоголізм – це серйозне захворювання, яке згубно позначається на всіх сферах життя і важко піддається лікуванню.
Наукова група з Інституту Скріппса в Каліфорнії пропонує впливати на мозок алкозалежних, блокуючи певні нейрони. Вченими встановлено взаємозв'язок між тим, скільки алкоголю вживає людина і тим, як сильно у нього активізуються клітини мигдалеподібного тіла головного мозку.
Ця методика працює цілеспрямовано і не робить впливу на інші ділянки мозку.
Один з експертів наукової групи Джордано де Гульєльмо заявив, що ніколи не бачив такого сильного ефекту, що триває протягом декількох тижнів.
Вчені вважають, що їх дослідження зробить революцію в питанні лікування алкоголізму. Експеримент на лабораторних щурах дав позитивний результат.
У майбутньому дослідники сподіваються провести подібний експеримент на добровольцях, у яких діагностували алкогольну залежність.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»