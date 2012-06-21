Вчені з Фламандського інституту біотехнологій при Гентському університеті виробили антитіла, що розчиняють кристали Шарко-Лейдена – речовини, яка викликає запалення в дихальних шляхах астматиків. Про це повідомило агентство Бельгії.
У повідомленні йдеться, що вчені провели тести на лабораторних мишах, яким вводили спеціальні антитіла. Під час експерименту кристали розчинилися всього за кілька хвилин, після чого стан піддослідних різко поліпшувався. Вчені вважають, що метод допоможе створити нову форму протиастматичної терапії.
Професор інституту Саввас Саввідес витратив багато років на дослідження у цій галузі і був вражений, коли побачив результати тесту.
«Це був момент істини в молекулярній магії. Я витратив 25 років на вирощування кристалів [Шарко-Лейдена] і побачив, як вони можуть раптово зникати. Весь процес було чітко видно», – наводить агентство слова Саввідеса.
У свою чергу професор Барт Ламбрехт зазначив, що цим способом вилікувати астму повністю не можна, але можна значно підвищити ефективність терапії.
«Нам потрібно провести ще кілька випробувань, але вже зараз ясно, що вироблені антитіла можуть бути дуже ефективними при боротьбі із запаленням і слизовими відкладеннями в легенях пацієнтів», – сказав Ламбрехт. Він також зазначив, що це відкриття може стати ключовим етапом у розвитку методики лікування астми.
За відомостями телеканалу RTBF (Ер-те-бе-еф), понад 554 тисяч бельгійців страждають від бронхіальної астми. На розвиток хвороби впливають забруднене повітря, спадковість і наявність алергії. Нині не існує засобу, який повністю вилікував би людину від цього захворювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»