Не лише чашка теплого молока допоможе краще заснути – експерти перерахували основні продукти, які впливають на міцний сон.
Фахівці рекомендують для кращого сну протягом дня вживати продукти, багаті на магній і триптофан: дріжджовий екстракт, філе індички, банани, мигдальний горіх та вівсяні пластівці.
А перед сном не варто вживати пряну, гостру або жирну їжу, а також пити каву і алкоголь.
Такі продукти довго перетравлюються або збуджують нервову систему. Замість них експерти радять вживати багату на білки їжу (молоко, м’ясо, яйця або рибу), а також овочі.
Ці продукти багаті на триптофан, який сприяє вивільненню мелатоніну (гормону сну).