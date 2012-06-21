Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Ще не так давно, наприкінці квітня у поселенні ромів, що в селі Підвиноградів на закарпатській Виноградівщині, захворювання на COVID-19 не фіксувалися. Але на початку травня ситуація помінялася й тут виникли перші спалахи інфікування.
Учора 13 травня, неначе грім серед ясного неба, з Підвиноградова надійшла звістка: помер найповажніший ром Виноградівського району Микола Богар, який носив титул ромського барона і був найвпливовішою людиною серед одноплемінників. Про неймовірні розкоші сім’ї барона два роки тому стало відомо з телесюжетів, які розповідали про відзначення 60-річного ювілею очільника ромської громади. Тоді на урочистості прийшли майже 400 гостей, а сини, яких аж семеро, піднесли батькові в подарунок автомобіль ГАЗ 13 «Чайка».
Микола Йосипович і його дружина народили й виховали 12 дітей, від яких мають 60 онуків і 12 правнуків. Свій баронський титул очільник ромської громади успадкував від батька. Родинний будинок виділяється серед багатьох бароковим стилем і позолотою, а високий статус господаря засвідчувало вбрання з золотавими відблисками.
Про Миколу Богара також відомо, що він був пастором християн-ромів на Виноградівщині. Нині багато чоловіків із цієї громади, які зазвичай виїжджають на сезонні роботи, через карантин залишилися вдома. У таборі, де панує велика жалоба і скорбта за найшанованішою людиною, напружено готуються до похорону.