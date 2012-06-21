19 січня минуло 80 років із дня трагічної загибелі від рук радянських катів класика української літератури вихідця з Донбасу Миколи Чернявського. Торік 22 грудня відбулись урочисті заходи на батьківщині письменника в місті Добропіллі з нагоди 150-річчя із дня його народження. 2018-й ознаменується й 120-річчям публікації його збірки «Донецькі сонети» — першої українськомовної книжки на Донбасі, яка вийшла 1898-го у місті Бахмуті.
На прес-конференції у Києві заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова назвала це символом того, що Україна була в тих регіонах, хоч російська пропаганда намагається довести протилежне. Вона зазначила, що Микола Чернявський був людиною з принципами й українським патріотом, тож варто популяризувати його творчість зокрема й через видання найціннішого з великого спадку письменника.
«Мінінформполітики розгляне можливість друку творів Миколи Чернявського в межах проекту «Українська книга для української армії». Цей проект реальний», — підкреслила Еміне Джапарова.
За словами голови правління ГО «Українська ініціатива» перекладача і науковця Юрія Косенка, важливо поширювати твори Миколи Чернявського саме на Донбасі — серед освітян, музейних працівників, звичайних громадян. Він презентував збірку «Микола Чернявський. Вибрані твори», видану спільним коштом громадських організацій «Українська ініціатива» та «Бахмут Український», принагідно нагадавши, що «це перші за роки незалежності офіційно видані в Україні твори Чернявського».
«Постать Миколи Чернявського надзвичайно важлива. Він літератор високого рівня й уособлює поняття соборності України, бо народився на Донбасі, але своїм життям поєднував різні регіони: працював на Чернігівщині, тривалий час, фактично до кінця життя, — в Харкові. Саме там розгорнув активну культурно-просвітницьку діяльність. За це його й розстріляли в радянські часи. Він написав багато. Чи не найяскравіші в його творчості — глибоко психологічні оповідання, присвячені трагічним сторінкам історії Донбасу. Це треба читати, вивчати», — наголосив Юрій Косенко.
Він поділився враженнями від спілкування із працівниками Добропільського відділу освіти, районного методичного кабінету, центральної районної бібліотеки, які активно долучилися до вшанування видатного земляка. Там розробили плани уроків, присвячених Миколі Чернявському, для місцевих шкіл і видали брошуру до 150-річчя письменника.
Наталя ЛІЩИНСЬКА
для «Урядового кур’єра»