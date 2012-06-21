Майже два десятки французьких компаній постачають системи і комплектуючі для сучасних літаків Ан у межах співпраці в авіаційній галузі. «Розвиток міжнародної кооперації стає одним з найголовніших пріоритетів для ДП «АНТОНОВ». Серед наших партнерів із 78 країн французькі фірми посідають чільне місце. Вони заслужили репутацію надійних постачальників систем і комплектуючих для сучасних літаків, розроблених у Києві», — розповів виконуючий обов’язки президента ДП «АНТОНОВ» Олександр Кривоконь, коли на держпідприємство завітала делегація Посольства Франції в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ізабель Дюмон.
В історії ДП «АНТОНОВ» багато визначних подій, пов’язаних із Францією. Саме в Парижі в 1965 році відбулася світова прем’єра першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака Ан-22 «Антей». Французька преса в захваті писала про неперевершений лайнер Олега Антонова. Відтоді авіасалони в Ле Бурже стали одним із головних презентаційних майданчиків літаків Ан. Не виняток і цей рік.
«Уперше світовій спільноті представили новітній транспортний Ан-132. Авіаційна громадськість щиро аплодувала майстерності українських пілотів, які виконували видовищні фігури вищого пілотажу на транспортному літаку», — зазначив керівник ДП «АНТОНОВ».
Метою візиту іноземної делегації на держпідприємство, яке має багаторічний досвід співпраці з французькими компаніями, стало не лише ознайомлення з його діяльністю, а й вручення відзнаки кавалера національного ордена «За заслуги» технічному директорові — головному інженеру ДП «АНТОНОВ» Сергієві Бичкову. Почесне звання йому присвоїли декретом президента республіки за пропозицією посольства, повідомляє прес-служба вітчизняного підприємства.
Церемонія нагородження відбулася в найбільшому в світі вантажному літаку Ан-225 «Мрія». У привітальному зверненні Ізабель Дюмон підкреслила його вагомий внесок у налагодження співпраці між ДП «АНТОНОВ» та багатьма французькими компаніями авіаційної індустрії. Сергій Бичков подякував за високу відзнаку французьких колег і підкреслив, що це визнання насамперед заслуг колективу ДП «АНТОНОВ», у якому тисячі конструкторів, інженерів, технологів, робітників самовіддано працюють на благо світової авіаційної індустрії.
«Франція відома не лише парфумами, сирами й винами, а й як країна, де розвивається така високотехнологічна галузь, як авіація. Ми пишаємося взаємодією з Україною в цьому напрямі й повинні її продовжувати», — зазначила французький дипломат.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»