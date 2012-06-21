Майже водночас у Сумах відкрилися дві виставки, які відразу привернули увагу городян і гостей міста. В обласному художньому музеї ім. Н. Онацького представлено 37 картин семи художників — уродженців краю, які створили ці роботи в період 1900—1960 років. Це пейзажі, портрети і натюрморти майстрів пензля Давида Бурлюка, Олександра Богомазова, Георгія Нарбута, Віктора Зарецького, Григорія Гавриленка, братів Василя та Федора Кричевських. Як наголошує завідувач відділу науково-фондової роботи музею Ольга Плахута, кожне прізвище — це діамант у художньому панно України, гордість нації. А в Сумській міській галереї відкрилася виставка до 30-річчя сумської флористики. 13 майстрів запропонували для огляду майже 120 робіт, виготовлених із природних матеріалів, — рослин, листя, соломки, кукурудзяних качанів, цибулиння тощо. Особливо виокремлюється доробок керівника сумських флористів Лариси Шаклеїної, яка віддала своєму захопленню 40 років і творчість якої знають у багатьох країнах.
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