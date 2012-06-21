Продукти, які традиційно використовуються для боротьби з поширенням грипу різко подорожчалию
Наприклад, цибуля і продукти бджільництва зросли в ціні удвічі, а часник - на 60%.
Ціни на «противірусні» овочі - цибулю і часник - підскочили вгору. Також активізувалася торгівля медом. Про це йдеться в повідомленні Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва.
Як наголошується в повідомленні, учора цибулю з місця відвантажували за ціною 12 грн/кг, хоча ще 3 дні тому оптова ціна становила лише 6 грн/кг.
«В овочесховищах України залишилося не так багато якісної цибулі, оскільки на початок 2020 року його експортували в країни Близького Сходу, Молдову і Румунію», - зазначили в організації.
Ціни на часник також обіцяють бути непередбачуваними. За тиждень оптова ціна виросла з 45 грн до 50-60 грн/кг. Водночас, експерти зазначають, що б’ють рекорди ціни на продукти бджільництва такі як настоянка прополісу і настоянка воскової молі. Зокрема, один грам прополісу подорожчав удвічі; з 4 до 8 грн. 100 мл настоянки воскової молів вже коштує 150 грн проти 80 грн минулого тижня.
Препарати воскової молі нині застосовуються не лише при лікуванні різних форм туберкульозу, а й інших бронхо-легеневих захворювань, хвороб репродуктивної та серцево-судинної системи, в онкології, педіатрії, гінекології, спортивній медицині та інших випадках.
Серед найголовніших ознак COVID19 підвищена температура тіла, сухий кашель та біль у горлі. У деяких людей хвороба може мати важчий перебіг і призводити до пневмонії чи дихальної недостатності.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»