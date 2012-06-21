Кількість смертей від пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, зросла до 57 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання – 2027. Про це в неділю, 26 січня, повідомляє інформаційний портал «Ван'ї».
Раніше повідомлялося про 2002 хворих і 56 померлих.
У КНР на карантин закриті близько 10 міст.
За даними вчених, причиною виникнення нового виду коронавируса можуть бути змії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертельна хвороба шириться світом
За словами голови Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Ма Сяовей, китайські фахівці досі не встановили джерело походження інфекції. Також залишається невстановленою, наскільки небезпечними можуть бути мутації вірусу.
Як стало відомо «Урядовому кур’єру» китайські вчені приступили до розробки вакцини, яка дозволить протистояти зараженню новим типом коронавірусу. Про це повідомило видання China Daily.
Над створенням препарату, який зможе забезпечити активацію набутого імунітету до захворювання, працюють вчені центру з профілактики та контролю захворювань країни. Вони досліджують коронавірус і створюють вакцину, повідомляє газета.
За словами голови інституту вірусології центру Сюй Веньбо, фахівцям вже вдалося ізолювати вірус. Нині вчені відбирають штам вірусу і поводять скринінг препаратів від пневмонії, спричиненої новим типом вірусу.
Вірус поширюється в Китаї з кінця грудня 2019 року. Перші випадки зараження зафіксували в місті Ухань провінції Хубей. У січні стало відомо, що збудником захворювання став новий тип коронавирусу. Передбачається, що рознощиками вірусу є змії.
Наразі відомо про випадки зараження коронавірусів в Австралії, Південній Кореї, Непалі, Малайзії, Японії, США, Франції і Канаді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»