Через сильну спеку в червні і липні у Франції загинуло 1,5 тисячі осіб, повідомила міністр солідарності та охорони здоров'я Аньєс Бюзен.
В кінці липня стовпчики термометрів в містах Франції піднімалися до незвичних показників – абсолютні температурні рекорди були встановлені в більш ніж 50 містах. Слідом за хвилею аномальної спеки прийшли сильна посуха і висока ймовірність лісових пожеж.
Глава французького міністерства охорони здоров'я заявила про кількість загиблих в ефірі передачі «Questions politiques» («Політичні питання»), яку транслювали радіостанції France Inter і France Info. Вона проводилася спільно з газетою Monde.
«Ми зафіксували 1500 додаткових смертей ... у ці місяці ... З цих 1500 смертей майже половина – це люди старші 75 років, але є також дорослі люди, і навіть малолітні, на здоров'ї яких спека позначилася негативно», – повідомила міністр.
Радіостанція France Info при цьому зазначає, що, за уиочненими даними мінохоронздоров'я, було зафіксовано 1 435 смертей: 567 під час першого періоду спеки, в кінці червня – на початку липня і 858 під час другої хвилі сильної спеки, в кінці липня.
Однак цей показник все одно значно поступається періоду аномальної спеки 2003 року, коли через інциденти, пов'язаних з погодними умовами було зафіксовано 15 тисяч додаткових смертей. У той час спека тривала 20 днів.
Міністр зазначила , що в нинішньому році у Франції було «18 днів сильної спеки», спекотна погода «негативно позначилася на майже 20 мільйонах людей».
Перший епізод спекотної погоди спостерігався у Франції в кінці червня, тоді стовпчик термометрів у деяких регіонах країни піднімався вище 40 градусів, в декількох департаментах був оголошений червоний (найвищий) рівень погодної небезпеки. Були побиті температурні рекорди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»