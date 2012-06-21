Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові триває непримиренна боротьба з незаконними спорудами. Якщо раніше це були переважно кіоски на вулицях та майданах міста, то нині спектр уваги місцевої влади значно розширився. І це цілком зрозуміло. Адже окрім того, що такі самовільні забудови та захоплення територій громадських місць не лише дошкуляють мешканцям мегаполіса, а ще й завдають прихованих збитків міському бюджету.
Як повідомив заступник начальника відділу департаменту територіального контролю Харківської міськради Євген Михайлов,бюджет міста через неоформлення власниками незаконних споруд дозвільних документів недоотримує близько 20 мільйонів гривень на рік.
Він також розповів, що найближчим часом заплановано звільнити місто від шести тисяч квадратних метрів самовільно розміщених конструкцій та наголосив, що такі роботи вже проведено майже на третині площ. А днями, було демонтовано самовільно розміщений літній майданчик одного з ресторанів, який захопив частину тротуару,оскільки власники не виконали припис з вимогою прибрати споруду в триденний термін.