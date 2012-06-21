Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
За минулу добу на лінії зіткнення на Донбасі представники проросійських незаконних збройних формувань 10 разів відкривали вогонь, вже звично порушуючи режим тиші та використовуючи заборонені Мінськими угодами види озброєння. На жаль, під час одного з обстрілів з гранатометів околиць міста Мар’їнка потерпіла місцева жителька. Із осколковим пораненням у ногу жінку доставили до міської лікарні Курахового, де їй надали медичну допомогу. Оскільки стан пораненої задовільний, вона відмовилися від госпіталізації.
Як уточнили у штабі операції Об’єднаних сил, окрім гранатометів різних систем, бойовики протягом доби також використовували міномети 120 та 88 міліметрів, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. І це ще не все. «За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч із транспортним засобом одного з українських центральних телевізійних каналів. На щастя, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав», – повідомили в штабі ООС. Як стало відомо, йдеться про ТРК «Україна».
Сьогоднішня доба розпочалася із схожих провокацій. Серед ночі проросійські НЗФ обстріляли з 82-міліметрових мінометів позиції українських бійців біля села Павлопіль. А вранці поновили вогонь з гранатометів поблизу Мар’їнки.