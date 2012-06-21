Фахівці із шотландського опікового центру в Сент-Ендрюс провели ряд досліджень, в ході яких визначили найефективнішу речовину для лікування опіків. Бетулін, що міститься в березовій корі, виявився найкращим варіантом. З його допомогою можна ефективно боротися не тільки з термічними, а й іншими ранами.
Про результати досліджень британських вчених повідомляє видання Daily Mail.
«Ми отримали мазь, основна частина якої містить бетулін з беріз. Цей препарат був випробуваний на кількох десятках пацієнтів з опіками різного ступеня. Паралельно проводилися випробування відомих лікарських засобів. У кінцевому підсумку, новий гель з бетуліном перевищив ефективність інших ліків у кілька разів», – розповів керівник наукового експерименту. Новий гель вже випускається фармацевтами і продається в аптеках під назвою Oleogel-S10. Медики стверджують, що його ціна відповідає якості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»