Вулиця 30-річчя Перемоги в Черкасах тепер освітлена значно краще, ніж раніше — там завершилися роботи із заміни старих натрієвих ламп на сучасні світлодіодні світильники. Замість 105 натрієвих ламп тепер вулицю освітлюють 95 LED-світильників потужністю 135 Вт. Вони забезпечують рівномірне освітлення всієї території та економічно ефективніші, ніж старі.
Як розповів заступник директора КП «Міськсвітло» Павло Собко, після реконструкції освітлення тільки на одній вулиці міський бюджет за п’ять років заощадить 440 тисяч гривень. Поступово енергетики планують замінити на світлодіодні всі світильники в місті. Не менш важливо, що така заміна дасть змогу заощаджувати й на енергоспоживанні.