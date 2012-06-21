Нині по всій Україні, і в Києві також, правоохоронці патрулюють публічні місця й стежать за дотриманням необхідних норм і правил поведінки громадян під час карантину. А на порушників, звісно, складають протоколи. Так, з початку травня їх складено вже 86.
У Києві, на жаль, досі немає муніципальної поліції, на чому столична влада наполегливо акцентує увагу вже кілька років. Проте парламент поки що не поспішає розв’язати цю проблему й ухвалити відповідний закон.
Про це під час брифінгу 14 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також поінформував, що протягом свят 8-9 травня було складено лише 6 протоколів – за справді значні порушення. Розуміючи, що люди втомилися від карантину, патрульні здебільшого обмежувалися профілактичними співбесідами. Основні порушення було зафіксовано біля пам’ятників і монументів, де люди збиралися великими групами на мітинги. Людей у парки пускали обмеженими групами, через визначений проміжок часу, нагадуючи, що слід зберігати дистанцію. А тим, у кого не було захисних масок, їх видавали. А рятувальники щогодини проводили дезинфекцію на алеї Героїв Крут і території парку Вічної Слави.
Загалом від початку обмежувальних заходів поліція столиці склала 1,2 тисячі протоколів на порушників карантину.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»