За добу, що минула, в Києві на коронавірус захворіли 58 осіб, з них 16 медиків. На жаль, маємо ще один летальний випадок. Від початку пандемії у столиці від вірусу померла 61 людина. Загалом нині підтверджений діагноз на COVID-19 мають 2710 киян.
Про це під час брифінгу 26 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 24 жінки віком 19-81 рік і дві дівчинки 8 і 17 років та 29 чоловіків 18-81 року і троє хлопчиків 9, 15 і 16 років. До лікарень міста доправлено 12 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за добу 33 киян. Усього від початку пандемії вірус здолали 393 жителя міста.
По районах столиці найбільше хворих виявили у Дарницькому – 12, Дніпровському – 10 і Деснянському -8.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»