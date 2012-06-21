Науковці з Гарвардського університету в результаті своїх тривалих досліджень не підтвердили зв’язок між зміною погоди і станом здоров’я, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
Фахівці вивчили дані понад півтора мільйона американських літніх людей у віці від 65 до 72 років. За період з 2007 до 2013 року пацієнти зверталися до медиків зі скаргами на біль у попереку і в суглобах 10 мільйонів разів. Для порівняння вчені аналізували відвідування пенсіонерів у сиру і дощову погоду, а також в теплі, сонячні дні.
Фахівці робили поправку на загальний стан здоров’я, хронічні захворювання і місце проживання. Дослідники також врахували той факт, що люди могли звернутися до лікаря не відразу, а на наступний день. У зв’язку з цим була вивчена погода за кілька днів до загострення хвороби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Топ-10 суперпродуктів, які омолоджують організм (фото)
Виявилося, що процентне співвідношення приблизно однакове – 6,35% пацієнтів зверталися до лікаря зі скаргою на біль у суглобах в сиру, дощову погоду, а 6,39% – в хороші, сонячні дні. Як видно, результати виявилися приблизно однаковими.
Керівник дослідження Анупам Йена пояснив: «Ми не побачили жодного взаємозв’язку між дощами і відвідинами лікаря зі скаргами на біль у кістках і суглобах. Хворі суглоби і кістки не можуть бути вірогідними «синоптиками погоди».
Американські фахівці також відзначили, що їх результати збігалися з даними вчених з Австралії. Австралійські аналітики довели, що біль в суглобах і попереку не пов’язані з поганою погодою.
Виникає запитання: «Чому люди пояснюють біль в суглобах саме змінами погодних умов?»
Автори дослідження вважають, що люди самі підсвідомо переконують себе в тому, що організм обов’язково зреагує на зміни в погоді.
У висновку вчені заявляють: «Як медики, ми повинні реагувати на скарги пацієнтів в будь-яку погоду, але і люди повинні розуміти, що на клінічному рівні зв’язок погоди і болю не підтверджений».