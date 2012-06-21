Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Учинивши шахрайство в Польщі, він гадав, що в Україні від покарання можна сховатися. Понад десять років це вдавалося. Приїхавши до Драбівського району на Черкащину, тихенько влаштувався на роботу в одне із сільськогосподарських товариств. Мовляв, я — не я і хата не моя. Був, на перший погляд, цілком законослухняним громадянином.
Однак розшук шахрая за вчинення протиправних дій тривав. Суд міста Лобез Республіки Польща визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Республіки Польща та призначив покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі. Одержавши повідомлення про розшук засудженого, черкаські поліцейські виявили пильність і встановили місцезнаходження та затримали громадянина сусідньої держави.
Як повідомив сайт Національної поліції України, нині у рамках міжнародного співробітництва вживаються заходи до видачі затриманого.