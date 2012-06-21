У держлісгоспах Вінниччини на спеціальних плантаціях, які називають шкілками, для вирощування новорічних дерев виділили 421 гектар. До Нового року лісівники підготували під реалізацію майже пів мільйона вічнозелених красунь. Продаж ялин, ялиць та сосон здійснювався упродовж грудня 2019-го на спеціальних ялинкових базарах. Від реалізації вирощених на власних плантаціях новорічних дерев держлісгоспи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства виручили понад 1,7 мільйона гривень.
«Щоб забезпечити жителів області гарними якісними новорічними деревами та допомогти провести свята у затишній домівці з живою ялинкою, лісівники Вінниччини виростили майже пів мільйона вічнозелених красунь. У грудні 2019 року їх було продано 16,6 тисяч штук на суму понад 1,7 млн грн, – повідомили у пресслужбі відомства. – Держлісгоспи перед Новим роком продавали ялини, сосни та ялиці. Виконання плану з продажу новорічних дерев становить 111%. Рекордсменом з продажу новорічних дерев став Іллінецький лісгосп, який план реалізації виконав на 232%».
У відомстві зазначили, що відпуск новорічних ялинок проводився за цінами, сформованими лісогосподарським підприємством. Середня ціна за погонний метр новорічного дерева становила 88 гривень. Усі реалізовані ялинки мали обов’язкове маркування пластиковими або самоклейними паперовими бирками із штрих-кодом. Номери бирок при відпуску відразу заносився до загального електронного реєстру, що дозволяло перевірити легальність заготовленого новорічного деревця, зокрема на сайтах: ДП «ЛІАЦ», yalynka.info або через аналогічний додаток у смартфоні.