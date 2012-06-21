Шийний остеохондроз – вельми неприємна недуга, яка викликає біль у спині, часту мігрень, запаморочення, «мушки» в очах, погіршення слуху і навіть порушення координації рухів.
На щастя, усім цим симптом можна запобігти, якщо вчасно зайнятися дуже простою і приємною профілактикою. А саме – легкими вправами для шийного відділу хребта, які допоможуть не тільки запобігти захворюванню і зберегти здоров'я, але і підвищити працездатність і концентрацію, поліпшити пам'ять та зняти напругу в м'язах.
Вправи від шийного остеохондрозу
1. Опустіть підборіддя до шиї і повільно повертайте голову спочатку 5 разів у правий бік, а потім 5 разів у лівий.
2. Ледь-ледь підніміть підборіддя і знову повертайте голову 5 разів вправо, а потім 5 разів вліво.
3. Нахиліть голову вправо, намагаючись дістати вухом плече. Повторіть 5 разів для кожного боку.
4. Тримайте підборіддя прямо, руки притисніть до потилиці. Натисніть потилицею на руки 3 рази по 7 секунд.
5. Натисніть лобом на долоню і напружте м'язи шиї. Виконайте вправу 3 рази по 7 секунд.
6. Напружуючи м'язи шиї, натисніть лівою скронею на ліву долоню (3 рази по 7 секунд). А потім правою скронею – праву долоню (3 рази по 7 секунд).
7. Тримайте голову прямо. Долаючи опір напружених м'язів шиї, спробуйте притиснути підборіддя до яремної ямки. Потім підніміть голову вгору, намагаючись тягнутися підборіддям якомога вище.
8. Руки, з'єднані в пальцях, підведіть під підборіддя. Натисніть підборіддям на руки 3 рази по 7 секунд.
Під час вправ не затримуйте дихання, дихайте рівно і спокійно. І не перевантажуйтеся. Якщо відчуєте біль – відкладіть заняття або зменшіть навантаження. Сподіваємося, ці вправи допоможуть вам позбутися болю в шиї, а також допоможуть відчути прилив сил і бадьорості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»