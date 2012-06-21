Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Протягом минулої доби внаслідок вже звичних грубих порушень Мінських домовленостей та режиму припинення вогню загинув український військовослужбовець, а ще один отримав поранення. За інформацією пресцентру штабу операції Об’єднаних сил, проросійські незаконні збройні формування у четвер 15 разів обстрілювали позиції українських бійців, використовуючи міномети калібру 120 та 82 міліметри, гармату та кулемет БМП-1, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поряд із цим захисники України також потрапили до прицілів снайперської пари. І саме від кулі снайпера, на жаль, загинув один із військовослужбовців ЗСУ – 35-річний сержант.
«Трагедія сталася о 19.30. в районі Попасної, де загиблий отримав смертельне поранення в голову. Командування ООС висловлює глибокі співчуття близьким і рідним воїна. І запевняє – такі підступні дії окупантів не залишається безкарними», – йдеться у повідомленні від штабу ООС.