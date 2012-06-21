Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Втратами нажитого сільчанами майна, збитками завершилося спалювання сухої трави на закарпатській Міжгірщині. В урочищі Стинка, яке входить до охоронної території Національного природного парку «Синевир», ущент згоріли дві великі господарські будівлі, призначені для утримання тварин та зберігання сільськогосподарської продукції.
Вогонь швидко просувався в напрямку до лісу, через що виникла реальна загроза його загоряння. Лише швидке реагування служби протипожежної безпеки, яка діє в природоохоронній структурі, небезпеку вдалося локалізувати, а з часом і повністю ліквідувати.
Дирекція Національного парку не втомлюється звертатися до мешканців із застереженнями не спалювати сухої трави, однак далеко не всі дослухаються до вимог.
Схожа гра з вогнем наприкінці минулого тижня спричинила немалі збитки і господареві полуничної плантації на Іршавщині. Зокрема, у селі Великий Раковець пожежею, яка виникла від спалювання сухої трави і бадилля, знищено саджанці полуниці на третині гектара.