На південному сході США – велика екологічна катастрофа: рекордний обсяг квітучих водоростей призвів до загибелі багатьох морських мешканців.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
У період активного розмноження («цвітіння») ціанобактерії (їх ще називають синьо-зеленими водоростями) виробляються токсичні речовини. У великих концентраціях ця отрута може завдати серйозної шкоди живій природі – зокрема, нервовій системі, шкірі і внутрішнім органам ссавців і рептилій.
Наприклад, домоєва кислота (також відома завдяки своєму ефекту як «кислота зомбі»), яку виділяє червона водорість Chondria armata, перезбуджує нервову систему і викликає в ній дегенеративні процеси. Це призводить до судом, втрати пам'яті і пошкоджень головного мозку.
Вода в період цвітіння покривається зеленою плівкою, яка блокує для підводної рослинності доступ до світла і кисню.
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Біля берегів Флориди цвітіння водоростей відбувається щорічно; різниться лише масштаб явища. Нинішнього літа зафіксовано найбільше цвітіння принаймні за останні 10 років, яке вже призвело до загибелі безлічі живих істот.
При цьому жертвами стає не тільки риби, але і більші тварини, такі як черепахи і навіть ламантини, яких за вживання виключно рослинної їжі прозвали морськими коровами. У Флориді знаходиться найбільший притулок ламантинів у Сполучених Штатах, сюди щороку приїжджає багато туристів. За даними екологів, з початку року водорості вже вбили 80 ламантинів – це на 13 більше, ніж за весь минулий рік. У 2003 році за весь сезон загинула сотня цих морських ссавців, а сумний рекорд був у 1996-му: 277 смертей. Екологи разом з волонтерами намагаються рятувати ламантинів, перевозячи їх в природоохоронні центри для реабілітації.
Серед інших тварин, отруєних водоростями за минулі місяці – акула-молот, китова акула і дельфін. І ще багатьом мешканцям моря потрібна допомога.
Зіткнення людини з отруйною водою також призводить до проблем зі здоров'ям. Зараз влада проводить заходи з очищення акваторії, але це може зайняти чимало часу. Крім того, риба і молюски, які вже потрапили в торгові мережі, а потім на прилавки магазинів, рознесуть отруйні речовини далі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"