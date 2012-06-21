Традиційні осінні ярмарки проходять на Рівненщині: сільськогосподарські та переробні підприємства, фермерські, особисті селянські господарства пропонують містянам свою продукцію. Вона і свіжа (щойно з поля чи конвеєра), і за цінами доступніша. Приміром, свіжовиловленого коропа чи білого амура тут можна придбати по 50 гривень за кілограм (на ринку 80), картоплю — по 11—12 (на ринку 15), моркву — від 4 до 6 гривень за кілограм (замість 10 на ринку). Отож той, хто не лінується, вже має запас необхідних продуктів на зиму: ну як, скажіть, не наквасити капусту за спеціальною осінньою ціною 5 гривень? А ще тут справжнє розмаїття меду, щойно зварених сирів, масла, м’яса та продукції з нього! Словом, є все, чого душа забажає.
«Ярмарки — найкоротший шлях до споживача, яким наші аграрії крокують не перший рік, — каже заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, який теж прийшов сюди. — Ми лише сприяємо в цьому: отже, вигідно і одним, й іншим. Якісної продукції, самі бачите, вдосталь, тож за продовольчу безпеку наших жителів я спокійний». Городяни ж залюбки ярмаркують. Особливе задоволення отримують, коли, як нині, дозволяє погода. Тоді й прицінитися не гріх, і смачненького шашлику тут таки, на ярмарку, скуштувати, й останні новини зі знайомими обговорити. До речі, Рівне веде ярмаркові традиції від Великих Волинських торгів, що діяли тут з 1930 по 1938 рік. Тоді місто зажило слави торговельного центру Східної Європи. Сюди з’їжджалися купці з різних країн. А тепер уміло відроджує гарну традицію.