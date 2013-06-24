92-га Генеральна сесія Всесвітньої асамблеї делегатів Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин тривала в Парижі протягом останнього тижня травня. Українська делегація під керівництвом голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука провела майже 20 зустрічей з міжнародними партнерами. У центрі уваги було відкриття нових можливостей для українського виробника, а саме нових ринків збуту харчової продукції тваринного та рослинного походження.

«Міжнародна співпраця — це щоденна робота з тими, хто готовий чути, обговорювати й шукати спільні рішення. Кожен день Генасамблеї — це щільний графік, переговори одні за одними, нові завдання й можливості», — підкреслив Сергій Ткачук.

За підсумками зустрічей з американськими колегами домовилися про співпрацю з APHIS/FSIS та USDA щодо доступу української продукції на ринок США, а з представниками Генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE) — про початок акредитації України на експорт до ЄС таких позицій: яловичина та велика рогата худоба, інкубаційні яйця та добові курчата, свинина та продукти зі свинини. Також Україна отримає науковий звіт Єврокомісії щодо підходів до вакцинації проти африканської чуми свиней — за підсумками вивчення буде надано інформацію українському аграрному бізнесу.

Українська делегація взяла участь у зустрічах із представниками Великої Британії, Швеції, Німеччини, Польщі, Індонезії, Грузії, Азербайджану, Болгарії, Молдови, Сінгапуру, Індії, Туреччини, Румунії, Канади, Султанату Оману, Литви та Угорщини.

Важливий момент — підтримка Нової Зеландії, Австралії, Канади та Великої Британії, які приєдналися до заяви Європейського Союзу щодо неспровокованої агресії росії проти України, повідомляє Держпродспоживслужба.