Міжнародна група медиків підтвердила, що так званий лондонський пацієнт став другою в історії людиною, чий організм переборов вірус імунодефіциту (ВІЛ). Лікуванню передувала трансплантація кісткового мозку, повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на іноземний медичний журнал.
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Пацієнт, чиє ім'я не розкривається, повністю видужав за 30 місяців – тепер в його крові, плазмі та спермі немає вірусних частинок. Вчені заявили, що на 99% впевнені в зціленні пацієнта.
Як з’ясувалося « лондонським пацієнтом» є 40-річний Адам Кастільехо, уродженець Венесуели. Він страждав на ВІЛ-інфекцію з 2003 року. Трансплантація кісткового мозку проводилася для лікування онкологічного захворювання, але одночасно вдалося перемогти ВІЛ.
Першою людиною, яка 13 років тому перемогла ВІЛ, став «берлінський пацієнт» Тімоті Рей Браун. Йому також пересадили кістковий мозок, здатний виробляти специфічні Т-лімфоцити.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»