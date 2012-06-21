Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Підсумовано результати конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», який в України проводиться п’ятий рік поспіль спільно з Радою Європи.
Під час нагородження переможців віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко назвав Сумську область серед лідерів за відсотками успішних практик, який один з найвищих по країні – 34,6%.
Темами конкурсу 2018 року стали «Практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних стратегіях і ресурсах», «Формування безпечного життєвого середовища», «Інклюзивність регіонального та місцевого розвитку».
Конкурс започаткований Мінрегіоном 2014-го року за методологією Ради Європи. Він хоч і не містить фінансової складової, одна дозволяє органам місцевого самоврядування оцінити власну діяльність, стан розвитку громади порівняно з іншими, набути нових знань, обмінятися досвідом тощо.