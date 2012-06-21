Майже півтисячі учасників фестивалю виступають із вертепами й колядками у центральних парках та в багатолюдних місцях по всьому місту — поблизу супермаркетів, лікарень, на майданчиках біля святкових ялинок.
Як розповів керівник апарату Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев, цього року вертеп-фест, який проходить у краї за підтримки Харківської облдержадміністрації вже вдруге, став по-справжньому всеукраїнським.
«Це унікальна можливість повернутися до витоків, ознайомитися з нашою культурною спадщиною, традиціями різних регіонів України. Приємно, що саме наша область вкотре стає центром яскравих важливих культурних заходів», — зазначив Анатолій Бабічев.
Фестиваль відбувається під об’єднавчими гаслами «Від Харкова по Карпати Україна рідна мати!», «Схід і захід разом. Різдво єднає нас!» Головним заходом першого дня фестивалю став парад вертепів, який пройшов в обласному центрі на вулиці Сумській. Його учасники зібралися на майдані Конституції та пройшли святковою ходою до майдану Свободи. А вже другого дня творчі колективи зберуться в парку імені Горького, щоб разом із харків’янами взяти участь у всеукраїнській акції — усім разом заспівати колядку «Нова радість стала».
У межах фестивалю відбуваються майстер-класи, які дають і гості, які завітали до Харкова з усіх куточків України, і творчі колективи Харківщини. Усі вони кажуть, що щасливі поділитися з жителями області своїми знаннями українських традицій.
— Ми протягом багатьох років збираємо інформацію про фольклор Слобідської України, обряди, особливості співу та відтворюємо ці традиції, — розповідає керівник гурту «Мурафський шлях» Галина Лук’янець. — Любимо народну пісню, тому радо користуємося нагодою продемонструвати жителям області наші витоки, які ми майже втратили. Такі фестивалі стимулюють до пошуку нової інформації та повернення забутих традицій.
За словами інших артистів, вертеп-фест — ще й нагода поділитися інформацією й досвідом з колегами з різних регіонів, які прибули в Харків напередодні днів вшанування святих Меланії та Василя. Саме цього дня наші предки починали щедрувати.
— 13 січня щедрували здебільшого хлопці, перевдягнені Маланкою. 14 січня, в день святого Василя, або Щедрий вечір, починалися колективні щедрування, — розповідає артистка гурту «Мурафський шлях» Олександра Тимченко. — Вони мали обов’язково зайти до кожної хати в селі, побажати щастя на весь рік.
Окрім професійних творчих майстерень, цього року до проведення заходу долучилися студентські колективи. Тож харків’яни й жителі області мають унікальну змогу насолодитися і професійним, й аматорським мистецтвом.