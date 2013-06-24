15 липня Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів робочу нараду на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До участі також долучилися представники Міністерства охорони здоров’я, керівництва лікарні, а також проектних та підрядних організацій.

«Охматдит продовжує рятувати дітей навіть у той час, коли триває його відбудова. Щодня тут проводять операції, лікують, консультують — і водночас працюють будівельні бригади. Це подвійне навантаження для команди, але іншого шляху немає, адже діти мають отримувати допомогу завжди — попри війну, попри руйнування. Саме тому ми робимо все, щоб відновлення лікарні було організоване чітко, відповідально й прозоро — з дотриманням усіх процедур і під пильним наглядом громадськості. Дякую всім, хто працює над цим», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Учасники розглянули хід реконструкції пошкоджених корпусів, а також перспективні напрями розвитку медичного закладу. Поточним пріоритетом залишається швидке та якісне відновлення основних об’єктів лікарні.

Першочергово обговорили поточний стан робіт із відновлення сучасного лікувально-діагностичного корпусу. Станом на зараз, в ньому тривають активні ремонтні роботи. Зокрема, на зовнішніх фасадах будівлі демонтовано основний обсяг старих навісних панелей (понад 2 100 м² у блоках Д, В та Б) та розпочато монтаж нових кронштейнів (на загальну площу понад 770 м²), на які в подальшому кріпитиметься сучасна фасадна система. У блоці В виконуються підготовчі роботи на балконах, які необхідні для подальшого оновлення зовнішніх конструкцій.

Всередині корпусу також триває оновлення приміщень на кількох поверхах. У чистих зонах (операційних, лабораторіях та інших приміщеннях із підвищеними вимогами до стерильності) вже завершено основну частину демонтажу старих гіпсокартонних конструкцій (понад 210 м² на 1–3 поверхах), підвісних стель (770 м² системи «Армстронг» на 1, 2, 3, 5, 6 поверхах) і облицювальних панелей (HPL-панелі - 95 м², металеві панелі - 160 м²). Паралельно здійснюється монтаж нових стель (встановлено понад 460 м² стель типу «Армстронг» та 100 м² металевих стель) і облицювання (35 м² HPL-панелей), а також завершено герметизацію стиків (240 м² на 3 поверсі) для забезпечення необхідного рівня стерильності. Крім цього, в корпусі частково демонтовано старі вікна та встановлено першу партію нових світильників.

Пріоритетним завданням залишається запуск відділення трансплантації кісткового мозку, яке потребує функціонування “чистих приміщень”. Інженери вже працюють над налаштуванням системи вентиляції, після чого буде завершено фінальну герметизацію критичних приміщень.

Уже замовлено всі необхідні матеріали для проведення подальших робіт: фасадних робіт, внутрішнього оздоблення, а також виготовлення нових вікон і дверей. Це дозволить продовжувати роботи без затримок будівельного процесу.

«Охматдит є лідером серед українських лікарень, які проводять трансплантацію кісткового мозку. Попри тимчасову роботу на базі іншого закладу, команді вдалося ефективно налагодити процес і продовжувати рятувати життя. Ми розуміємо, яке це навантаження, і робимо все, щоб якомога швидше повернути відділення у рідні стіни Охматдиту — з усіма необхідними умовами для розвитку цього надважливого напрямку», — наголосив Віктор Ляшко.

Капітальний ремонт сучасного корпусу виконує компанія ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД». Проект реалізується за технічного супроводу міжнародної інжинірингової компанії Eptisa Servicios de Ingeniería. Контроль за якістю робіт здійснює компанія «Академ Буд», авторський нагляд - інжинірингова компанія «Аркон».

У межах зустрічі також обговорили хід реконструкції хірургічного корпусу (№11, літера «К»), який також зазнав пошкоджень і наразі визнаний аварійним.

«Наше завдання — зробити так, щоб після відбудови Охматдит став ще потужнішим, ніж був. Аби це стало реальністю, спираємось на бачення команди медиків, які щодня працюють із дітьми й краще за всіх розуміють, як має бути організований простір для ефективної та зручної допомоги. Саме тому ключовим орієнтиром у відбудові хірургічного корпусу є сформоване медичне завдання. Рішення про формат реконструкції ухвалюватимемо, відштовхуючись від потреб лікарні й майбутніх пацієнтів», — підкреслив Міністр охорони здоров’я.

Охматдит вже підготував медичне завдання для перебудови корпусу. Зокрема, визначено, які саме відділення мають тут розміщуватися, відповідно до бачення стратегічного розвитку лікарні.

Наразі фахівці проводять технічне обстеження будівлі та аналізують три можливі варіанти реконструкції:

1) Перший варіант передбачає збереження всієї наявної будівлі. На її основі планується надбудова додаткових поверхів із повним оновленням внутрішніх приміщень і зовнішнього оздоблення.

2) Другий варіант передбачає демонтаж надземної частини корпусу.

3) Третій варіант передбачає повний демонтаж будівлі з частковим збереженням фундаменту.

Кожен із варіантів реконструкції наразі оцінюється з урахуванням ключових факторів: вартості будівництва, тривалості виконання робіт та прогнозованих витрат на утримання будівлі в подальшому. Після завершення техніко-економічного обґрунтування буде ухвалено остаточне рішення (чи здійснювати повний демонтаж будівлі, часткову перебудову або реконструкцію з надбудовою).

МОЗ залучило підтримку Світового Банку для відновлення хірургічного корпусу. Відповідно до процедур банку, було визначено підрядників, які займаються підготовкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). Над цим працює команда української компанії ТОВ «УВТ-ГРУП» у співпраці з консультантами з Туреччини, Австрії та України.

Після завершення ТЕО та обрання оптимального варіанта реконструкції рішення буде передано на експертизу. Потім розпочнеться поетапна розробка проекту (від загальної концепції до детальної робочої документації).

Паралельно готуватимуть тендерні документи для міжнародних закупівель, відповідно до вимог Світового банку.

Технічний супровід проекту забезпечує інжинірингова компанія «ЕПТІСА», яка виступає технічним консультантом лікарні «Охматдит». Вона контролюватиме контролює якість робіт і хід усього процесу відбудови. Реконструкція здійснюється в межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку HEAL Ukraine («Зміцнення охорони здоров’я та збереження життя»).

Проектні наради з відновлення медзакладу відбуваються регулярно. Планується, що після завершення реконструкції корпус зможе приймати до 300 пацієнтів, а загальна проектна місткість будівлі становитиме до 876 осіб.

Під час зустрічі також обговорили збереження історичних корпусів і технічний стан трансформаторної підстанції лікарні. Попри війну, «Охматдит» не лише продовжує надавати високоспеціалізовану медичну допомогу, а й поступово розширює свої можливості.