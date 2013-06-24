За ініціативи Офісу Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, 29 серпня 2025 року у Києві відбулася стратегічна сесія високого рівня української переговорної команди щодо вступу до ЄС. До заходу долучилось понад 60 учасників: представники Уряду, керівники робочих переговорних груп, народні депутати, представники Офісу Віце-прем’єр-міністра, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, а також міжнародні партнери. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та головний переговірник Тарас Качка відкрив захід та взяв участь у дискусії разом із заступниками міністрів – переговорниками за окремими переговорними розділами, а також міжнародними радниками.

Під час відкриття також виступила заступниця керівника місії Посольства Швеції в Україні, координаторка Групи високого рівня (HLAG NB8) Ельса Хостад. Вона привітала прогрес України та наголосила на важливості подальшого впровадження реформ, що наближають Україну до членства в ЄС.

У центрі обговорення – підсумки скринінгу за п’ятьма переговорними Кластерами, підготовка до відкриття перемовин по Кластерах та пріоритетні кроки у переговорах про вступ, зокрема робота над Національною програмою адаптації законодавства України до права ЄС.

«Європейський Союз для України – це всеохопна підтримка: і фінанси, і допомога в проведенні реформ, і, зрештою, сам процес вступу – це найбільший проект та стратегічна ціль. Він звучить просто, але не всі розуміють, яка величезна робота кожного з вас стоїть за цими словами», – звернувся до учасників Тарас Качка.

Він підкреслив, що спільне завдання – відкрити якнайбільше переговорних Кластерів уже цього року: «Україна вже готова почати перемовини за трьома з них і працює над тим, щоб завершити скринінг і відкрити переговори за якомога більшою кількістю Кластерів».

Особливу увагу зосередили на тому, як процес вступу до ЄС узгоджується з іншими ключовими реформами всередині держави та секторальними проектами й ініціативами, що наближають Україну до Євросоюзу.

«Наше завдання – забезпечити, щоб обсяг необхідних трансформацій був максимально прогнозованим та спланованим. Кожен крок має бути зрозумілим і погодженим з усіма зацікавленими сторонами», – підкреслив Тарас Качка.

Віце-премʼєр-міністр наголосив, що важлива частина роботи переговорної команди – консультації з усіма стейкхолдерами в Україні, щоб кроки на шляху до ЄС були підтримані суспільством. «Переговори – це не тільки діалог із європейськими інституціями. Це діалог усередині країни – з бізнесом, профспілками, вчителями, громадами. Важливо, щоб усі розуміли, що саме ми робимо і для чого», — зазначив він.

Під час вступної частини заходу Генеральний директор Урядового офісу Олександр Ільков презентував поточні підсумки переговорного процесу, інструменти імплементації зобов’язань України в межах вступу до ЄС, впровадження трьох Дорожніх карт, розробку Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС тощо. Також виступила Стратегічна радниця Групи високого рівня, колишня Міністерка з питань клімату, енергетики та гендерної рівності Данії Люке Фріс, представивши пріоритети головування Данії в Раді ЄС, серед яких – сприяння та підтримки України щодо вступу в ЄС.

У дискусії також взяли участь колишній Єврокомісар з питань енергетики та розвитку, член Консультативної групи високого рівня восьми країн Північної Європи і Балтії (NB8) Андріс Пібалгс, колишній Постійний представник Естонії при ЄС та ОЕСР, головний переговорник Естонії щодо вступу до ЄС, член Консультативної групи високого рівня восьми країн Північної Європи і Балтії (NB8) Алар Стрейманн та колишня Державна секретарка Секретаріату з європейських справ, колишня заступниця головного переговорника Північної Македонії, експертка проєкту Ukraine2EU, Дріта Абдіу-Халілі.

Захід організований у співпраці з Консультативною групою високого рівня восьми країн Північної Європи і Балтії (NB8).