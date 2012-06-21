У вівторок на столичному НСК «Олімпійський» відбулася презентація логотипів фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та кубків, за які найкращі команди Європи змагатимуться в травні у Києві. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запевнив, що буде зроблено все можливе, аби майбутні фінальні матчі стали найкращими в історії розіграшів змагань. Підтвердив готовність столиці до фіналів Ліги чемпіонів і Київський міський голова Віталій Кличко.
Дизайнери красиво обіграли тему заходу сонця і чистого неба, сформувавши з цих двох факторів прапор України.
Ліворуч на логотипі можна побачити символ НСК "Олімпійський", де буде відбуватися чоловічий фінал.