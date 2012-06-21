У театрі імені Стіва Джобса в Купертіно показали третій з оновленої лінійки iPhone – модель Xr.
Головною особливістю новинки став LCD-екран з діагоналлю в
Смартфон отримав «моно брову», управління жестами по екрану і систему розпізнавання обличчя Face ID. У той же час смартфон позбувся підтримки 3D Touch.
У ньому встановлений процесор Apple A12, де вперше для комерційної електроніки застосували техпроцес в 7 нанометрів. Чіпсет на 30% швидший і на 40% енергоефективніший за А11, який встановлений в iPhone X.
Для зниження вартості гаджет оснащений алюмінієвим профілем. Рівень захисту від води і пилу – IP67, трохи простіший, ніж у флагманів.
На відміну від iPhone XS і iPhone XS Max, основна камера у цього гаджета одинарна. У ній використовується ширококутний об'єктив і сенсор на 12 Мп.
Модель iPhone XR буде продаватися в шести кольорах: білому, червоному, чорному, жовтому, синьому і кораловому. Обсяг пам'яті – від 64 до 256 ГБ. Попередні замовлення на iPhone Xr розпочнуться 19 жовтня, а в продаж пристрої надійдуть 26 жовтня. Вартість iPhone Xr становитиме $749.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»