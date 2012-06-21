Днями в Южноукраїнську відбувався чемпіонат України з альпінізму та скелелазіння. Позмагатися за звання найкращих до скель, що нависають над Південним Бугом, прибули команди із семи областей країни. Чемпіонат організували і провели Федерація альпінізму та скелелазіння України разом з альпклубом «Одеса».
Перед учасниками змагань виступив керівник штабу опору затоплення «Бузького Гарду» Олег Кравець, який закликав спортсменів долучитися до руху за збереження парку. Учасники змагань ухвалили звернення до Президента України Петра Порошенка із закликом не допустити підняття рівня Олександрівського водосховища до 20,8 метра. У петиції зокрема зазначається, що «наше занепокоєння спричинене ризиком безповоротної втрати унікального природного скеледрому, де прокладено маршрути різної категорії складності, що дає змогу проводити підготовку спортсменів-початківців і визнаних майстрів. Тим більше, що після анексії Криму ці скелі залишилися єдиним місцем тренувань у південному регіоні. Тож в результаті затоплення цієї території зникне база для підготовки талановитої молоді. Підняття рівня Олександрівського водосховища позбавить можливості проводити змагання міжнародного, державного, обласного та регіонального рівня». Учасники змагань просять Президента не дозволити зруйнувати надзвичайно цінний спортивний комплекс, подарований природою.
У змаганнях взяли участь 12 зв’язок альпіністів. Першого дня спортсмени за чергою виходили на дві непрості траси в режимі «Спринт», другого дня був марафон: за п’ять годин команди мали пройти 12 маршрутів. Завдяки добрим погодним умовам і відмінній організації змагань програму повністю виконано.
Найчисленніша делегація з Харкова, що складається із трьох команд, посіла перше, третє і шосте місця. Третьою в загальному заліку стала єдина жіноча зв’язка.
Одеські альпіністи посіли друге і п’яте місця. Сумчани в нелегкій боротьбі вийшли на четверте місце. Далі — Київ, Кривий Ріг, Кропивницький та Добропілля. Призерами стали Валентин Сипавін — Євген Тимко, Олена Репко — Катерина Пеніна з Харкова, Володимир Клебанський — Олександр Крамаренко з Одеси. Ці команди нагороджено грошовими сертифікатами на загальну суму 24 000 гривень.
Учасники змагань сподіваються, що влада не допустить затоплення «Бузького Гарду» і традиційного місця змагань українських альпіністів. Тоді це буде спільна перемога.