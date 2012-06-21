У Харкові завершилася реставрація філармонії, розпочата ще 2006 року. Особняк на Римарській, у якому вона розмістилася, збудовано ще в 1829 році, тож він мав занедбаний вигляд. І ось стара будівля — пам’ятка архітектури та історії отримала шанс на друге життя, хоч ремонтні роботи тривали понад 10 років.
Докорінно переломити ситуацію вдалося голові Харківської облдержадміністрації Юлії Світличній, яка питання реставрації філармонії визначила одним із невідкладних. За два роки в будівлі на Римарській відбудували органну залу на 500 місць і встановили інструмент німецької фірми — один з найбільших в Україні. Його технічний потенціал надає необмежені можливості найкращим музикантам світу. А 14 лютого у великій залі філармонії відбувся перший концерт.
Відремонтована зала — копія знаменитого залу в палаці Тюрільї у Франції й відрізняється лише кількістю аристократичної розкоші. Користуючись старими ескізами, будівельники відтворили колони, карнизи, арки, позолочені люстри. У залі Харківської філармонії дуже добра акустика. Свого часу тут співав Шаляпін, були з концертами Чайковський, Рахманінов, Хачатурян.
Разом із великою залою філармонії для відвідувачів відкриється камерна зала та нове фойє закладу. Усі три зали (разом з органною, яку було відкрито 2016 року) одночасно зможуть приймати 1,5 тисячі людей.