Уже втретє Черкаси стають майданчиком для інноваційних змагань серед школярів. Понад 500 учасників, 128 команд із Черкащини, Миколаївщини та Києва зібрав цими днями регіональний фестиваль з робототехніки FIRST LEGO League. Участь у таких змаганнях — визначальний крок для молоді у майбутнє. Цьогоріч до заходу долучилися діти з особливими потребами.
Нині на Черкащині 30 шкіл мають набори LEGO. Навчаючись у таких школах, діти в подальшому більше цікавляться конструюванням, математикою, фізикою, технологіями. Процес навчання докорінно змінюється і стає значно цікавішим, мотивує до подальшого пізнання і власних досліджень.
Деякі з місцевих команд уже не вперше беруть участь у фестивалі. Та щоразу конкурсна програма змінюється відповідно до девізу. Гаслом цьогорічного заходу стало «Вперед на орбіту!»
Такі інноваційні змагання допомагають молоді визначитися, ким бути в майбутньому. Це можливість відчути себе не тільки робототехніком, а й винахідником, науковцем, інженером. Область першою долучилася до FIRST LEGO League. Відтоді черкаські команди показують визначні результати не лише на регіональному рівні, а й на всеукраїнському та європейському. Вони підкорювали арени Естонії, Данії, Угорщини.
Учасники заходу змагалися у чотирьох програмних номінаціях. Абсолютним чемпіоном фестивалю стала команда 9-ї черкаської гімназії Kiborgs.ua. Загалом до участі у всеукраїнських змаганнях, які відбудуться навесні, підібрали 13 команд.