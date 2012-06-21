Астронат Ренді Бреснік каже, що ці унікальні кадри він зняв з «його улюбленого вікна на Міжнародній космічній станції».
«Епіцентр удару блискавки, кадри привабливих міських вогнів, риболовецькі човни навколо Японського моря, пывнычне сяйво... і все це знято з нашого улюбленого вікна на Міжнародній космічній станції», – опублікував на своїй сторінці у Facebook американський астронавт НАСА, полковник ВПС США Ренді Бреснік.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», нещодавно величезний прапор України американський астронавт Ренді Бреснік розмістив навпроти прапора своєї Батьківщини на Міжнародній космічній станції. Полотнище він отримав ще торік, коли відвідував Україну, побувавши у Дніпрі, Новомосковську та Києві.