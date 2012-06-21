Березень 2020 року став рекордним місяцем для індустрії відеоігор у всьому світі. Оскільки рівень місячних продажів сягнув найвищої позначки в історії, повідомляють ринкові аналітичні звіти. За версією компанії SuperData, яка аналізує інформацію в галузі відеоігор, за час карантину, запровадженого через епідемію COVID-19, люди витратили майже 10 мільярдів доларів США на придбання відеоігор.
Дохід від консольних ігор зріс на 64% порівняно з лютим, з 883 мільйонів до 1,5 мільярдів доларів, а продаж ігор для персональних комп’ютерів зріс на 56% за той же період, з 363 мільйонів до 567 мільйонів доларів. За версією SuperData, популярність консольних і комп’ютерних ігор різко зросла в Північній Америці та Європі, де обмежувальні заходи доволі суворі. Найпопулярнішою грою стала гра Animal Crossing: New Horizons, вона розійшлася у кількості 5 мільйонів цифрових одиниць, що стало абсолютним рекордом в історії відеоігрової індустрії.
Такий вражаючий результат продемонстрували не лише консольні й комп’ютерні ігри. «Прибутки від популярних ігор для мобільних телефонів теж зросли протягом березня», — йдеться у звіті SuperData. Так, прибутки від гри Pokémon Go зросли майже на 20% після того, як розробник випустив спеціальне налаштування, яке дає змогу ловити покемонів не переміщаючись при цьому фізично. «Під час кризи COVID-19 ігри стали для людей надійним варіантом розваг, а онлайн-ігри для мультиплеєрів дали змогу підтримувати зв’язок з друзями», — вважають ринкові аналітики.
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«Урядового кур’єра»