Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У колишній гетьманській столиці місті Глухові на Сумщині – обнова: на оглядовому майданчику вежі водогону встановили відеокамеру, яка цілодобово в реальному режимі транслює панорамні картини міста, зокрема, сквер Терещенків.
Як розповідає ініціатор і автор ідеї головний електрик ТОВ «Велес» Денис Вишник, він давно виношував такий намір, але все не доходили руки. На допомогу прийшли друзі і колеги Руслан Краснобай та Сергій Литвинов – утрьох власними силами і коштом виконали всі роботи із монтажу та встановлення відеокамери, попередньо проконсультувавшись з керівництвом Національного заповідника «Глухів» та відділу культури міської ради, на балансі якого перебуває вежа водогону.
Остання є пам’яткою місцевого значення, зведена майже сто років тому, має висоту 41 метр і вважається однією із візиток міста.
Щоб дивитися трансляцію, потрібні або передплата на відповідний канал, або ж посилання на конкретну адресу в інтернеті.