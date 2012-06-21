У віці 85 років пішов з життя український літературознавець, науковець та критик Віталій Дончик
Віталій Григорович Дончик — професор, доктор філологічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки письменників, а також один із засновників Народного Руху України — помер 18 листопада.
ПАМ’ЯТІ ВІТАЛІЯ ДОНЧИКА
«Сумна звістка. Не стало Віталія Дончика. Не стало видатної української людини. Не перераховуватиму тут усіх його регалій – це неодмінно буде в офіційних некрологах. Саме його ім’я вище за всі його регалії. Український світ збіднів на одного з тих, на кому він тримається»,– написав у своєму дописі на Facebook Михайло Слабошпицький.
«Віталій Дончик посідав помітне місце у житті багатьох талановитих літераторів. Надарований непідробною доброзичливістю і цікавістю до здібних людей, він прагнув усіх їх підтримати й усіх пропагувати. Його ставлення до літератури було ставленням дбайливого господаря, який прагнув порятувати і плекати все національно важливе і творчо здорове.
У моєму житті Віталій Дончик посів особливе місце. Його дружнє плече я завжди відчував біля себе ще від перших своїх кроків, від перших літературних спроб. Я завжди жив із прекрасним відчуттям, що у мене є людина однієї групи ідейної крові – Віталій Дончик.
Знаю, що ця звістка болісно розлуниться у різних куточках України, бо в Дончика було багато не тільки аспірантів, кандидатів і докторів наук, які «вийшли з його руки», а й ціла армія його адораторів та захоплених симпатиків. І кожен з них відчує гіркоту особистої втрати. Світла пам’ять Тобі, Віталію! І хай буде пухом Тобі земля!»,– йдеться у співчутті Михайла Слабошпицького.
Прощання відбуватиметься з 11.00 години 21.11.2017 року у великому залі Академї Наук (Володимирська 55).