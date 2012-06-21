Колектив Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна не перестає дарувати численним шанувальникам цікаві й оригінальні прем’єри. Ось і цими днями на Малій сцені сумчани й гості міста могли переглянути виставу «Відключені» за п’єсою Моріса Панича «Спостерігач», написаною понад два десятиріччя тому в Канаді, яка стала популярною в різних куточках світу. В ній автор порушує споконвічно важливі питання, на які в кожного можуть бути власні відповіді, зокрема й несподівані.
Родзинка прем’єри — залучення до сценічного дійства глядачів, яким не випадає просто відсидітися в залі, пасивно спостерігаючи за діями на сцені. Навіть на вході до зали квитки перевіряли… актори, зайняті у виставі, — молоді і обдаровані Дмитро Ващенко (Грейс) та Владислав Писарев (Кемп). Та й під час дійства, що тривало понад годину, глядачі активно відгукувалися на ті чи ті прохання акторського дуету. Наприклад, у деяких епізодах відповідали на запитання, що потребували підтверджень і уточнень, за допомогою телефонних ліхтариків присвічували в залі і на сцену тощо.
Як підсумував виставу директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, творча трупа впоралася з поставленим завданням завдяки насамперед чудовій грі акторів, метафоричному реквізиту, оригінальному сценічному монтажу, нарочитому акторському побуту та іншим істотним чинникам.
Усе це майстерно поєднали та об’єднали режисер Антон Меженін і сценограф Алія Байтенова, костюмер Любов Медвідь, художники, звукорежисери, інші представники художньо-технічного складу і постановочної частини, яким, на глибоке переконання глядачів, вдалося створити на Малій сцені справжній театральний шедевр.