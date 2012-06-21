Із січня 2020 року розпочато підготовку нового плану дій з упровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд». Його реалізуватимуть із вересня 2020 року по серпень 2022-го. Підготовка плану дій відбуватиметься у кілька етапів. З лютого по квітень 2020 року триватиме збирання ідей та пропозицій, що передбачає проведення онлайн і публічних заходів. Після опрацювання отримані пропозиції у травні — червні 2020-го планують винести на онлайн-голосування для вибору відповідно до рекомендацій партнерства не більш як 20 заходів.
Тож в уряді пропонують долучитися до підготовки нового плану дій, подавши пропозиції, які мають відповідати цілям сталого розвитку-2030 та чотирьом основним цінностям ініціативи. Вони містять: забезпечення доступу до публічної інформації; посилення участі громадськості в ухваленні рішень; забезпечення підзвітності органів влади; розвиток технологій та інновацій для забезпечення прозорості й підзвітності.
Подати пропозиції до плану дій можна до 31 березня 2020 року. Докладніше ознайомтеся на Урядовому порталі.