19 серпня, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, Віце-прем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента Ірина Верещук, Міністр соціальної політики Денис Улютін, представники МВС, ДСНС, начальники обласних військових адміністрацій, представники громад працювали у Павлограді на одному з ключових транзитних пунктів евакуації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Через посилення обстрілів навантаження на цей пункт суттєво зросло. Щодня тут приймають близько 400 людей із Донеччини, Дніпропетровщини та прилеглих територій. Люди отримують фінансову, гуманітарну і медичну допомогу, юридичні та психологічні консультації, а також супровід у питаннях житла, документів і квитків. Роботу забезпечують обласна і місцева влада, десятки волонтерських та гуманітарних організацій.

На момент візиту у пункті перебувало 110 осіб. Під час роботи делегації прибули ще 160 евакуйованих. Частина людей одразу вирушила до Львівської, Кіровоградської та Київської областей.

Для розвантаження Павлограда вже діє транзитний центр у Лозовій Харківської області, цього тижня розпочне роботу ще один — у селі Волоське на Дніпропетровщині. У Київській та Рівненській областях вже готові місця для двох тисяч осіб. До кінця місяця у 15-ти областях та у Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць для довготривалого розміщення, включно з місцями для маломобільних людей.

Також Мінрозвитку напрацьовує рішення щодо переформатування місць тимчасового проживання. Відповідні напрацювання представимо вже в найближчий час.

Посилено і логістику: Укрзалізниця додала вагони з Павлограда та Дніпра до Києва і Львова, лише у серпні перевезено понад 500 людей.

«Евакуація триває щодня. Ми готуємо інфраструктуру до зими, розгортаємо нові місця для розміщення, працюємо разом з громадами і волонтерами. Дякую кожному, хто допомагає людям на цьому складному етапі», — підсумував Віце-прем’єр-міністр.