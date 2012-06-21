Яких тільки роботів не було серед презентованих недавно кафедрою приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій Черкаського державного технологічного університету! Тут і мобільні автономні роботи та роботизований прототип людської руки, й робот-художник (кресляр) — універсальна система для навчання студентів роботі на верстатах з числовим програмним управлінням, і лазерний гравіювальний верстат, і запрограмований автономний дирижабль... Нинішнього року ця кафедра вперше розпочала підготовку спеціалістів з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за новою освітньою програмою «Робототехнічні системи та автоматизація». Отже, як розповідають на факультеті електронних технологій і робототехніки ЧДТУ, варто очікувати нових амбітних розробок та досягнень в напрямку робототехніки та автоматизації.
Учасники форуму «Робототехніка в нашому житті», організованого факультетом, не лише оглянули представлені експонати, а й випробували власні сили в робототехніці, взявши участь у змаганнях роботів «Сумо».
Як зазначалося на форумі, роботизація вже зараз починає змінювати світ, який нині перебуває на порозі третьої науково-технічної революції. Її несуть нанотехнології, оволодівати якими мають нинішні студенти та учні.
У навчальних закладах Черкащини нині активно впроваджують вивчення та конструювання робототехніки. Область стала лідером за кількістю створених команд, які беруть участь не тільки у всеукраїнських, а й міжнародних змаганнях. Під час форуму відбулася важлива подія для розвитку робототехніки в регіоні — підписано Меморандум про співпрацю між облдержадміністрацією і міжнародною громадською організацією «Інноваційні освітні технології» та угоду про співпрацю між обласним об’єднанням організацій роботодавців, ЧДТУ та управлінням освіти і науки облдержадміністрації.